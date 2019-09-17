В Киеве состоится вечер украиноязычной стендап-комедии «Бабье лето»



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На концерте каждый из присутствующих станет частью стендап-комедии

20 сентября в киевском Caribbean Club Concert Hall состоится вечер украиноязычной стендап-комедии посвященный последнему теплому периоду года от «Ukrainian Stand-Up Agency». На одной сцене соберутся 6 супер-комиков, известных зрителям по разным ТВ-шоу.

Первая Украиноязычная Стендап Комедия — это новый шаг украинского стендапа, свежее дыхание стендап-комедии на родном языке, в которой каждый узнает себя.

Стендап - это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения. Все это и многое другое – на вечере настоящей стендап-комедии от супер-комиков: Сергея Степанисько, Жени Бабкова, Бекира Мамедиева, Артура Петрова, Виталия Жавнерчика и Ивана Жорноклея.

Сергей Степанисько – магистр украинской филологии. Комик, который рассказывает о том, чем живет его единственная любовь — Родина. Победитель «Рассмеши комика», участник телевизионного фестиваля «Лиги Смеха», автор и участник юмористических проектов.

Женя Бабков – комик, который входит в топ-10 лучших комиков по версии украинских фестивалей стендап-комедии: O’fest 2016 Independent stand-up festival 2016 и 2017.

Бекир Мамедиев – победитель шоу «Рассмеши комика», автор студии «Квартал 95», резидент «ГудНайтКлаб».

Артур Петров – сценарист телевизионных проектов и кино, участник шоу «Комик на миллион» на телеканале ICTV.

Виталий Жавнерчик – участник шоу «Рассмеши Комика», участник шоу «Открытый Микрофон на ТНТ».

На концерте каждый из присутствующих станет частью стендап-комедии. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого!

Рекомендуется лицам от 18 лет.