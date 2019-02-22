В сеть слили списки персонажей финального сезона «Игры престолов»



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Король Ночи может не появиться в первой серии.

Канал НВО, который занимается съемками сериала «Игра престолов», тщательно следит, чтобы информация не просочилась в сеть раньше времени. Поэтому поклонники сериала удивились, когда обнаружили на сайте список актёров и персонажей, которые будут участвовать в первой серии заключительного, 8 сезона.

Через час список был удален с сайта, но издание Independent успело найти интересующую информацию. В списке фигурировали 30 имен, среди которых оказались актеры, играющие Тормунда и Берика Дондарриона. Их судьба была неизвестна для фанатов после того, как на Стену напал Король Ночи, но если они фигурируют в списке, возможно, они выжили после нападения белых ходоков.

А вот самого Короля Ночи, которого играет словацкий актер Владимир Фурдик, в списке не было. Возможно, начало сезона пройдет без главного антагониста фэнтези-саги. Достоверно поклонники сериала об этом узнают 14 апреля 2019 года, когда выйдет первая серия заключительного сезона «Игры престолов».