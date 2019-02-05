В сети опубликовано видео допроса Майкла Джексона по делу о совращении детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майкл Джексон



Фото: скриншот видео

Поп-исполнитель вспомнил, как Иисус Христос относился к детям, и даже сравнил себя с ним

На днях в сети появились отрывки из скандального фильма «Покидая Неверленд», накануне представленного на кинофестивале «Сандэнс». На девятиминутном документальном видео, снятом еще в марте 1996 года в нью-йоркском отеле Four Seasons, Майкл Джексон проходит допрос по делу о педофилии.

В ролике юристы интересуются у короля поп-музыки, состоял ли он в сексуальных отношениях с несовершеннолетними Джорданом Чендлером, Бреттом Барнсом и звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным — в конце 90-х дети часто гостили у Джексона на ранчо «Неверленд».

По совету адвоката, Майкл игнорирует вопросы относительно надругательств над детьми, при этом ведет себя довольно странно: нервно смеется, закрывает лицо руками, зевает и беспокойно ерзает на стуле.

Во время допроса Джексон все же произнес несколько фраз. Так, он назвал себя «черным человеком» и отрицал, что отбеливал кожу.

Напомним, что Майкл Джексон дважды представал перед судом по обвинению в растлении несовершеннолетних мальчиков. Также в сети ходили слухи о далеко не дружеских отношениях поп-короля с Маколеем Калкиным, которые появились небезосновательно — ранее в своих интервью Маколей упоминал, что ночевал в постели Джексона в возрасте десяти и 14 лет.