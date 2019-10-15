В сети показали полную версию трейлера третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»



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Рейчел Броснахан Фото: imdb

В новом сезоне героиня отправляется в стендап-тур по США

На YouTube-канале Amazon вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Действие шоу разворачивается в Америке 1950-х годов. Главная героиня Мириам Мейзел, домохозяйка, которая решила построить карьеру стендап-комика, отправляется в гастрольный тур по США.

Мириам ждут казино Лас-Вегаса, пляжи Майами, выступления перед военными и прогулки на яхте. И даже развод с мужем не сможет омрачить настроения неунывающей героини.

Главную роль в сериале играет Рейчел Броснахан, получившая за эту работу «Золотой глобус».

Премьера третьего сезона сериала намечена на 6 декабря.

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