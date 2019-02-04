В сети появились фото 13-летней Леди Гаги



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Леди Гага

Свою первыую песню певица написала в шесть лет

В далеком 1999 году будущая суперзвезда Lady Gaga еще только мечтала о мировой славе.

Девочке было 13, ее звали Стефани Джерманотта и училась она в седьмом классе католической школы для девочек Convent of The Sacred Heart в Нью-Йорке.

В память о тех временах остались черно-белые фото из школьного ежегодника, которые получило издание The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что исполнительница одной из главных ролей в картине Брэдли Купера «Звезда родилась» Леди Гага, как оказалось, проспала объявление номинатов «Оскара». После того, как менеджер артистки сообщил ей, что она претендует на еще одну золотую статуэтку после «Золотого глобуса», певица не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.

32-летняя артистка проспала объявление киноакадемии, так как оно зачитывалось рано утром. Когда Леди Гага проснулась в 8:30, то понятия не имела о том, что происходит, пока не позвонил ее менеджер. «Я просто залилась слезами», — рассказала звезда The New York Times.