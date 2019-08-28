В сети появились фото со свадьбы самого высокооплачиваемого голливудского актера на Гавайях



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Дуэйн Джонсон instagram.com/therock/laurenhashianofficial

Влюбленные вместе уже 12 лет и воспитывают двоих детей: трехлетнюю дочь Жасмин и годовалую Тиану

47-летний Дуэйн «Скала» Джонсон и Лорен Хэшиан проводят медовый месяц и вспоминают свою свадьбу на Гавайях. Жена актера опубликовала серию снимков, сделанных в тот день, когда они обменялись клятвами верности на Гавайях. Самый высокооплачиваемый актер года по версии Forbes и певица устроили свадебную церемонию на острове Кауаи 18 августа.

Дуэйн и Лорен вместе уже 12 лет и воспитывают двоих детей: трехлетнюю дочь Жасмин и годовалую Тиану. На свадебных снимках родителей видно, что обе девочки рассыпали лепестки цветов во время церемонии и радовались вместе с другими членами семьи. Хэшиан опубликовала в Instagram кадры с мамами: своей и мамой Дуэйна.

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