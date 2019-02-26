В сети появились новые кадры из финального сезона «Игры престолов»



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HBO также показал фрагменты из нового сезона «Большой маленькой лжи» (Big Little Lies), сериалов «Дэдвуд» (Deadwood), «Хранители» (Watchmen) и других проектов

Телеканал HBO решил подогреть интерес зрителей к своим премьерам и выпустил видеоролик с анонсами. Один из проектов компании, который особенно сильно ждут киноманы, это, конечно, финальный сезон «Игры престолов» (Game of Thrones). Создатели сериала раз от раза приоткрывают завесу тайны, показывая новые кадры. На некоторые из них и предлагают посмотреть авторы видеоролика.

В почти двухминутное видео попали несколько главных героев «Игры престолов». Арья Старк с восхищением смотрела на дракона, летевшего по небу. Джон Сноу и Дейенерис Таргариен тоже появились в анонсе, как и Король Ночи.

Помимо «Игры престолов», HBO показал фрагменты из нового сезона «Большой маленькой лжи» (Big Little Lies), сериалов «Дэдвуд» (Deadwood), «Хранители» (Watchmen) и других проектов.