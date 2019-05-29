В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»



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Фото: imdb

Шоу выйдет на стриминговом сервисе DC Universe

За несколько дней до премьеры компания DC, занимающаяся производством комиксов про Бэтмена, Супермена и Аквамена, показала финальный трейлер своего фантастического сериала «Болотная тварь».

По сюжету сотрудница центра по контролю и профилактике заболеваний США Эбби Аркейн (Кристал Рид) приезжает в свой родной город в штате Луизиана, чтобы расследовать вспышку загадочного вируса. Героиня обнаруживает, что загадка таится в местных болотах, у которых есть свой защитник.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступили Марк Верхайден («Сорвиголова») и Гэри Доберман («Оно»). Исполнительным продюсером проекта стал Джеймс Ван, снявший «Аквамена», «Форсаж 7» и несколько частей «Заклятия».

Шоу выйдет на стриминговом сервисе DC Universe, для которого DC снимает сериалы по мотивам своих комиксов.