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    Шоу-биз

    В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»

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    Фото: imdb - В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»
    Фото: imdb

    Шоу выйдет на стриминговом сервисе DC Universe

    За несколько дней до премьеры компания DC, занимающаяся производством комиксов про Бэтмена, Супермена и Аквамена, показала финальный трейлер своего фантастического сериала «Болотная тварь».

    По сюжету сотрудница центра по контролю и профилактике заболеваний США Эбби Аркейн (Кристал Рид) приезжает в свой родной город в штате Луизиана, чтобы расследовать вспышку загадочного вируса. Героиня обнаруживает, что загадка таится в местных болотах, у которых есть свой защитник.

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    В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»
    В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»
    В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»
    В сети появился финальный трейлер фантастического сериала DC «Болотная тварь»
    Фото: imdb

    Шоураннерами и сценаристами проекта выступили Марк Верхайден («Сорвиголова») и Гэри Доберман («Оно»). Исполнительным продюсером проекта стал Джеймс Ван, снявший «Аквамена», «Форсаж 7» и несколько частей «Заклятия».

    Шоу выйдет на стриминговом сервисе DC Universe, для которого DC снимает сериалы по мотивам своих комиксов.

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