В США первую серию финального сезона «Игры престолов» выложили в сеть на четыре часа раньше премьеры



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Раньше времени сериал стал доступен для подписчиков американского стриминг-сервиса DirecTV Now из-за сбоя в системе

Зрители США смогли увидеть первую серию финального сезона «Игры престолов» на несколько часов раньше премьеры. Она стала доступна для подписчиков стримингового сервиса DirecTV Now в 17:00 по местному времени. Хотя официально первая серия вышла на HBO в 21:00.

В DirecTV Now сообщили, что в системе сервиса произошел сбой, из-за чего некоторые пользователи получили доступ к сериалу раньше времени: «Вероятно, нашей системе не терпелось посмотреть «Игру престолов» так же, как и нам сегодня вечером, поэтому она заранее дала доступ к эпизоду нескольким пользователям DirectTV Now. Когда мы узнали об ошибке, то сразу же исправили ее».

Джерело: Esquire