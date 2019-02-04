В США задержан рэпер 21 Savage, который 13 лет находился в стране нелегально



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21 Savage

На премии «Грэмми», которая состоится 10 февраля, рэпер номинирован на две награды : в категориях «Лучшая запись года» и «Лучшее совместное исполнение»

Власти США задержали рэпера, известного под псевдонимом 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф). Как сообщает TMZ, 26-летнего музыканта арестовали в Атланте за нарушение миграционного законодательства. Теперь ему грозит депортация из страны.

По данным полиции, 21 Savage, имеющий гражданство Великобритании, легально въехал в США в 2005 году, но действие его визы истекло еще в 2006-м. С тех пор рэпер находился в стране незаконно. Кроме того, пять лет назад 21 Savage был признан виновным в преступлении, связанном с наркоторговлей. В ближайшее время его судьбу определит суд.

В декабре второй альбом рэпера I Am > I Was дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200. .