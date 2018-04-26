В Viber появились стикеры в честь Макса Барских

Украинский артист стал героем стикеров в популярном мессенджере

Популярный мессенджер Viber решил выпустил для поклонников украинского певца Макса Барских тематический стикерпак, пишет «Главком». Над проектом работали более месяца, в рамках которого был заключен контракт с хэд-офисом Viber в Лиссабоне. Всего разработано 17 ярких стикеров лимонно-желтого цвета с рисованным вручную изображением

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Макс Барских

Украинский артист стал героем стикеров в популярном мессенджере

Популярный мессенджер Viber решил выпустил для поклонников украинского певца Макса Барских тематический стикерпак, пишет «Главком».

Над проектом работали более месяца, в рамках которого был заключен контракт с хэд-офисом Viber в Лиссабоне. Всего разработано 17 ярких стикеров лимонно-желтого цвета с рисованным вручную изображением Барских. Каждый элемент обозначен определенной символикой, а фразы из самых хитовых песен артиста станут частью сообщений: «сделай громче», «на своей волне», «хочу танцевать», «танцы до утра» и др.

Одновременно с появлением стикеров «Сделай громче» в Viber было создано официальное комьюнити Макса Барских, которое за считанные дни собрало более 100 тыс. подписчиков. Все участники группы смогут оперативно получать самую актуальную информацию из жизни артиста.