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    Шоу-биз

    Ванесса Паради презентовала клип про Киев (видео)

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    Скриншот видео - Ванесса Паради презентовала клип про Киев (видео)
    Скриншот видео

    Название песни певицы «Kiev» противоречит общепринятому написанию названия столицы Украины на английском языке Kyiv

    Известная французская актриса и певица Ванесса Паради презентовала клип на песню о Киеве. Видеоролик певицы был опубликован на ее Youtube-канале.

    Композиция посвящается истории любви героини, «вспоминает горячие поцелуи своего любимого», что остались в прошлом.

    В клипе Паради предстает в заснеженном лесу. В одном из кадров она показана на поляне, откуда открывается вид на украинскую столицу и Киево-Печерскую лавру.

    Стоит отметить, что название песни «Kiev» противоречит общепринятому написанию названия столицы Украины на английском языке Kyiv.

    Напомним, осенью 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций «StratCom Ukraine» начало онлайн кампанию «#CorrectUA», в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

    в британском издании The Guardian уже начали использовать в своих материалах название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv.

    Джерело: Фокус

    Киев актриса певица СМИ
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