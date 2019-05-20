Вечернее платье с сапогами: Эмбер Херд появилась в странном луке на премьере фильма «Боль и слава» в Каннах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмбер Херд

Вечером в минувшую пятницу в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера еще одного фильма-участника основной конкурсной программы – драмы Педро Альмодовара «Боль и слава»

На премьеру приехали не только сыгравшие главные роли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, но и другие звездные гости фестиваля. Особенно отличилась Эмбер Херд, вышедшая на красную дорожку в сапогах.

«Боль и слава» – испанская драма о закате творческого пути талантливого кинорежиссера Сальвадора Малло (Антонио Бандерас), который, вспоминая о прошлом, размышляет о жизни и искусстве – боли и славе.

Картина стала уже шестым по счету совместным проектом Альмодовара и Пенелопы Крус (роль в его «Возвращении» в 2007 году принесла актрисе её первую в карьере номинацию на «Оскар»).

Джерело: popcornnews