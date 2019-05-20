  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вечернее платье с сапогами: Эмбер Херд появилась в странном луке на премьере фильма «Боль и слава» в Каннах

    • Розсилка
    <span>Эмбер Херд</span> - Вечернее платье с сапогами: Эмбер Херд появилась в странном луке на премьере фильма «Боль и слава» в Каннах
    Эмбер Херд

    Вечером в минувшую пятницу в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера еще одного фильма-участника основной конкурсной программы – драмы Педро Альмодовара «Боль и слава»

    На премьеру приехали не только сыгравшие главные роли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, но и другие звездные гости фестиваля. Особенно отличилась Эмбер Херд, вышедшая на красную дорожку в сапогах.

    «Боль и слава» – испанская драма о закате творческого пути талантливого кинорежиссера Сальвадора Малло (Антонио Бандерас), который, вспоминая о прошлом, размышляет о жизни и искусстве – боли и славе.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Вечернее платье с сапогами: Эмбер Херд появилась в странном луке на премьере фильма «Боль и слава» в Каннах
    Вечернее платье с сапогами: Эмбер Херд появилась в странном луке на премьере фильма «Боль и слава» в Каннах

    Картина стала уже шестым по счету совместным проектом Альмодовара и Пенелопы Крус (роль в его «Возвращении» в 2007 году принесла актрисе её первую в карьере номинацию на «Оскар»).

    Джерело: popcornnews

    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ