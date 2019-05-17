  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Верка Сердючка призналась, что ее раздражает «Евровидение-2019»

    • Розсилка
    Верка Сердючка призналась, что ее раздражает «Евровидение-2019»

    Артист возмущен неподобающим отношением к своей персоне

    Легендарный украинский певец и шоумен Андрей Данилко, выступающий за сценическим образом Верки Сердючки, рассказал, что его больше всего раздражает на Евровидении-2019 в Израиле.

    «Знаете, мне это не смешно. Кажется, ведущая не думала, о чем спрашивает. Ну что за вопрос: «А что это у вас на голове.  «Конечно же, ведро. Не видно, что это звезда ?! Будто впервые. Удивительно. Или говорят мне: «Хотим одеть звезду Сердючки себе на голову». Я им объясняю: «Понимаете, звезда в Сердючки на голове - это ее голова», - негодует артист.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/v_serduchka

    «Это не шапка. Это то же самое, что я попрошу у вас вашу голову поносить на выходные. Что за глупость! Такие моменты раздражают. Но что меня напрягает безумно, так это то, что они думают, что я так в жизни хожу. Им кажется, звезда на голове - это легко, они не понимают, что этого персонажа играет живой человек. Так же, как и Инна - маму Сердючки. Выступать в таких костюмах, как мы с Инной, с накладными животами или грудью очень трудно, тем более, в Израиле, где стоит жара», - рассказала Сердючка в интервью изданию kp.ua.

    Ранее сообщалось, что Андрей Данилко показал образ своей команды для выступления на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. В этом году Сердючка выступит в качестве специального гостя в финале международного песенного конкурса.

    Евровидение Андрей Данилко артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ