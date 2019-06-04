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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото

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    Дэвид и Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Дэвид и Виктория Бекхэм

    Дэвид Бекхэм опубликовал снимок с женой и детьми

    Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами. Там они посетили национальный парк Эверглейдс, съездили на рыбалку и поплавали в море.

    В Instagram знаменитого футболиста появился семейный портрет, на котором он позирует вместе с женой и детьми – Бруклином, Ромео и Харпер.

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    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото
    Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото

     «Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», – написал Дэвид в комментарии к фото. В свою очередь Виктория поделилась этим же снимком и в своем аккаунте. «С любовью из Майами», – оставила она лаконичную запись.

    Пользователи cети обратили внимание, что путешествие явно удалось, так как дизайнер в кои-то веки на фотографии выдала подобие улыбки. Вики славится своей «фирменной» неулыбчивостью, однако в этот раз внимательные интернет-обыватели заметили несколько приподнятые уголки ее губ.

     

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