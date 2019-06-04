Виктория Бекхэм впервые улыбнулась на фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид Бекхэм опубликовал снимок с женой и детьми

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами. Там они посетили национальный парк Эверглейдс, съездили на рыбалку и поплавали в море.

В Instagram знаменитого футболиста появился семейный портрет, на котором он позирует вместе с женой и детьми – Бруклином, Ромео и Харпер.

«Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», – написал Дэвид в комментарии к фото. В свою очередь Виктория поделилась этим же снимком и в своем аккаунте. «С любовью из Майами», – оставила она лаконичную запись.

Пользователи cети обратили внимание, что путешествие явно удалось, так как дизайнер в кои-то веки на фотографии выдала подобие улыбки. Вики славится своей «фирменной» неулыбчивостью, однако в этот раз внимательные интернет-обыватели заметили несколько приподнятые уголки ее губ.