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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью

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    Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм

    Сплетники неоднократно приписывали Дэвиду Бекхэму измены

    44-летняя Виктория Бекхэм заставила поклонников переживать за ее брак. Дизайнер приревновала мужа к модели.

    Дэвид Бекхэм большую часть времени проводит в Майами, занимаясь своим футбольным клубом. Там, на одной из недавних вечеринок, он активно флиртовал с 50-летней моделью Хеленой Кристинсен. Этот случай не первый: в декабре прошлого года Дэвид тоже весело проводил время с Хеленой, а снимки папарацци явно намекали на то, что отношения пары не были дружескими.

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    Хелена Кристинсен

    Отношения Дэвида и Виктории сейчас напряжены. Даже 8 марта миссис Бекхэм провела вместе с мамой и свекровью. Трио собралось в бутике Виктории на Довер-стрит.

    Сплетники неоднократно приписывали Дэвиду Бекхэму измены. Многие уверены, что Виктории приходилось часто закрывать глаза на вольное поведение мужа ради сохранения семьи. Многодетные родители много времени проводят друг с другом и со своими детьми. Несмотря на сплетни, Бекхэм остаются одной из самых крепких семейных пар в мире шоу-бизнеса.

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    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью
    Виктория Бекхэм заподозрила мужа в измене с моделью

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