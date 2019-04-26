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    Шоу-биз

    Виталик Козловский посветил пузиком в цветастых трусиках

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    instagram / vkozlovskiy - Виталик Козловский посветил пузиком в цветастых трусиках
    instagram / vkozlovskiy

    Артист порадовал поклонников очередными странными фото

    Украинский и когда-то известный певец Виталий Козловский не стал дожидаться лета, чтобы показывать поклонникам и поклонницам свое полуголое тело в соцсети. Артсит топравилася на отдых в Турцию, где занялся тем, что делает лучше всего – постить себя любиомого в Инстаграм.  

    «Голопузый солнцелюб», - так игриво охарактеризовал себя Виталик.

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    Виталик Козловский посветил пузиком в цветастых трусиках
    Виталик Козловский посветил пузиком в цветастых трусиках
    Виталик Козловский посветил пузиком в цветастых трусиках
    Виталик Козловский посветил пузиком в цветастых трусиках
    instagram / vkozlovskiy

    Правда, интернет-пользователи обратили внимание не только на мышцы певца, но и на его наряд. Некоторым пользователям соцсети показалоось, что певец надел «дедовы труселя», еще и маленькие.

    Напомним, Козловский не принимает препаратов для улучшения результатов в спортзале, поскольку боится импотенции.

    Кстати, недавно бывшая пассия Козловского Рамина Эсхакзай побывала в эфире YouTube-шоу «Слава +», где откровенно отвечала на интимные вопросы. Все шло хорошо, пока ведущий не спросил девушку о бисексуальности Виталика. Рамина на несколько секунд замялась и неуверенно ответила «нет».

     

    Джерело: Табло ID

    артист Виталий Козловский
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