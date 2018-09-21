Виталий Козловский презентовал драматический клип на украиноязычную композицию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виталий Козловский

Украинский певец похвастался новой видеоработой

Виталий Козловский презентовал новый клип на песню «Літай», в котором снялась модель Анастасия Субина. Вместе с красавицей певец изобразил драматическую историю любви.

Сам певец прокомментировал новое видео так:

«Песню я посвятил тем чувствам, которые были в моей жизни. Клип является символическим: мы с главной героиней Асей находимся в специальной конструкции, и когда выходим из нее – становимся свободными, на нас даже одежда меняется. Песня «Літай» – о том, что нужно любить и доверять. Что такое доверие? Это давать своему любимому человеку свободу. Когда ты с кем-то споришь, то всегда существует две правды – твоя и другой стороны. Заглушив свою правду, надо услышать правду твоего оппонента. Тогда есть возможность сказать: «Прости!».

Читайте также: Dan Balan выступит на шоу «Танцы со звездами»