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    Шоу-биз

    Виталий Козловский презентовал драматический клип на украиноязычную композицию

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    Виталий Козловский - Виталий Козловский презентовал драматический клип на украиноязычную композицию
    Виталий Козловский

    Украинский певец похвастался новой видеоработой

    Виталий Козловский презентовал новый клип на песню «Літай», в котором снялась модель Анастасия Субина. Вместе с красавицей певец изобразил драматическую историю любви.

    Сам певец прокомментировал новое видео так: 

    «Песню я посвятил тем чувствам, которые были в моей жизни. Клип является символическим: мы с главной героиней Асей находимся в специальной конструкции, и когда выходим из нее – становимся свободными, на нас даже одежда меняется. Песня «Літай» – о том, что нужно любить и доверять. Что такое доверие? Это давать своему любимому человеку свободу. Когда ты с кем-то споришь, то всегда существует две правды – твоя и другой стороны. Заглушив свою правду, надо услышать правду твоего оппонента. Тогда есть возможность сказать: «Прости!».

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    Украинская музыка Виталий Козловский
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