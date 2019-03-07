Вокалист Sex Pistols объяснил причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта



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Джонни Роттен

По словам рок-легенды, в последнее время музыкант был очень одинок

Лидер легендарной британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен признался, что весть о смерти солиста The Prodigy «разбила ему сердце», ведь они с Китом были хорошими приятелями. Говоря о возможных причинах того, что Флинт решил свести счеты с жизнью, музыкант сказал, что в последнее время Кит был очень одинок.

«Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, его все оставили, вероятно, это его и разрушило», - приводит слова Роттена издание TMZ.

Скорее всего, лидер Sex Pistols имеет в виду расставание участника The Prodigy с его супругой Маюми Кай, с которой они были вместе с 2006 года. Артист говорил, что жена буквально вытащила его из мира алкоголя и наркотиков, а также помогла ему справиться с тяжелой депрессией.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могли ли наркотики сыграть роль в самоубийстве Кита Флинта, Джонни Роттен сказал, что не может это отрицать - это возможно. При этом он отметил, что музыкант должен был прийти к нему и поговорить, если ему требовалась помощь.