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    Шоу-биз

    Возмущенные организаторы европейского тура Светланы Лободы подали на нее в суд

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    instagram / lobodaofficial - Возмущенные организаторы европейского тура Светланы Лободы подали на нее в суд
    instagram / lobodaofficial

    В агентстве подчеркивают, что с уважением относятся к «талантливой» артистке

    Представители холдинга Berin Iglesias Art, который занимался организацией европейского тура 36-летней Светланы Лободы, подали на певицу иск в суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в городе Дюссельдорфе. Украинскую певицу, которая находится на заработках в России, обвинили в финансовых потерях и причинению вреда деловой репутации, сообщает DW.

    По словам организаторов, Светлана Лобода постоянно нарушала график работы, вынуждая их идти на дополнительные расходы.

    «Менеджмент артистки и сама артистка совершили ряд действий, которые мы считаем неприемлемыми», - заявила представитель агентства. Речь идет о неоправданных требованиях, неожиданных заменах отелей и перелетов за счет агентства, кроме того, по ее словам, «менеджмент артистки постоянно оскорблял подрядчиков».

    В агентстве подчеркивают, что с уважением относятся к «талантливой» артистке, а конфликт затрагивает только ее менеджмент.

     Читайте также: Ни сцены, ни микрофона, ни гонорара: Лободу кинул организатор концертов в Прибалтике.


     

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