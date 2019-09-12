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    Шоу-биз

    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке

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    Селена Гомес - Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Селена Гомес

    Певица рассказала подросткам и преподавателям о своей работе

    На днях 27-летняя актриса и певица Селена Гомес преподнесла своим юным поклонникам неожиданный подарок – она навестила свою бывшую школу, расположенную в Техасе. Звезда отправилась гулять по коридорам и заглянула в классы. Там ее со смартфонами наготове уже встречали школьники. Совместные снимки Селены с ребятами появились в Instagram.

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    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке
    Вспомнила детство: Селена Гомес навестила родную школу в американской глубинке

    Детям и своим бывшим преподавателям Гомез рассказала, что о своих учебных годах, а также похвасталась съемками в фильме «Мертвые не умирают», который был представлен к награде на Каннском кинофестивале. Не отказала бывшая девушка Бибера детям и в селфи, а также в автографах. Уходя, звезда посоветовала детям быть добрее и внимательнее друг к другу: по ее словам, если кто-то видит грустного и одинокого человека, всенепременно нужно подойти к нему и подбодрить.

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