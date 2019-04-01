Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»



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Поклонники предположили, что герои Эмилии Кларк, Кита Харингтона и Лины Хиди погибнут в заключительном сезоне

Продюсеры продолжают подогревать интерес зрителей перед премьерой финального сезона «Игры престолов». Так, минувшей ночью на телеканале HBO был показан новый короткий проморолик телесаги, в котором поклонники увидели практически всех любимых героев: Джона Сноу, Дейенерис Таргариен, Сансу и Арью Старк, Серсею и Тириона Ланнистеров и многих других.

Новое видео, которое, к слову, было показано только по ТВ и пока не было опубликовано на официальных видеоплатформах, включало в себя как кадры из первого трейлера, так и отрывки, которые зрители увидели впервые.

Кстати, недавно поклонники предположили, что герои Эмилии Кларк, Кита Харингтона и Лины Хиди погибнут в заключительном сезоне только потому, что этих актеров не оказалось на новом снимке с другими членами каста.