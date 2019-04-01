Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
-
Розсилка
Поклонники предположили, что герои Эмилии Кларк, Кита Харингтона и Лины Хиди погибнут в заключительном сезоне
Продюсеры продолжают подогревать интерес зрителей перед премьерой финального сезона «Игры престолов». Так, минувшей ночью на телеканале HBO был показан новый короткий проморолик телесаги, в котором поклонники увидели практически всех любимых героев: Джона Сноу, Дейенерис Таргариен, Сансу и Арью Старк, Серсею и Тириона Ланнистеров и многих других.
Новое видео, которое, к слову, было показано только по ТВ и пока не было опубликовано на официальных видеоплатформах, включало в себя как кадры из первого трейлера, так и отрывки, которые зрители увидели впервые.
NEW GAME OF THRONES PROMO pic.twitter.com/OK0PTAT8VM— ً (@radiclffe) 1 квітня 2019 р.
Кстати, недавно поклонники предположили, что герои Эмилии Кларк, Кита Харингтона и Лины Хиди погибнут в заключительном сезоне только потому, что этих актеров не оказалось на новом снимке с другими членами каста.