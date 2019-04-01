  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»

    • Розсилка
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»

    Поклонники предположили, что герои Эмилии Кларк, Кита Харингтона и Лины Хиди погибнут в заключительном сезоне

    Продюсеры продолжают подогревать интерес зрителей перед премьерой финального сезона «Игры престолов». Так, минувшей ночью на телеканале HBO был показан новый короткий проморолик телесаги, в котором поклонники увидели практически всех любимых героев: Джона Сноу, Дейенерис Таргариен, Сансу и Арью Старк, Серсею и Тириона Ланнистеров и многих других.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»
    Вышел новый проморолик финального сезона «Игры престолов»

    Новое видео, которое, к слову, было показано только по ТВ и пока не было опубликовано на официальных видеоплатформах, включало в себя как кадры из первого трейлера, так и отрывки, которые зрители увидели впервые.

    Кстати, недавно поклонники предположили, что герои Эмилии Кларк, Кита Харингтона и Лины Хиди погибнут в заключительном сезоне только потому, что этих актеров не оказалось на новом снимке с другими членами каста.

     

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ