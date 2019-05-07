Вышел тизер предпоследнего эпизода финального сезона «Игры престолов»



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instagram / gameofthrones

Пятая серия выйдет на экраны 12 мая и будет длиться на 20 минут дольше, чем предыдущие серии

Не успели зрители как следует обсудить все подробности четвертой серии финального сезона «Игры престолов», как создатели телесаги подготовили для них новую интригу - тизер к пятой серии, которая станет предпоследней для всего сериала.

В 50-секундном ролике не прозвучало ни слова, однако тревожная музыка и напряженные лица ключевых персонажей (Джона Сноу, Серсеи и Тириона Ланнистеров и Эурона Грейджоя) указывают фанатам на начало последней большой битвы в Королевской гавани.

Кстати, зрители настолько внимательно смотрели четвертую серию заключительного сезона, что в одной из сцен заметили забавный киноляп: в одной из сцен с участием персонажей Кита Харингтона и Эмилии Кларк в кадре появляется стаканчик кофе из Starbucks.