Вышел трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом



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Премьера фильма запланирована на 4 октября 2019 года

Вышел первый официальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм расскажет о становлении главного антигероя вселенной DC, которого в блестящей трилогии Кристофера Нолана сыграл Хит Леджер.

Главный герой нового «Джокера» - самый обыкновенный мужчина Артур Флек, который ухаживает за стареющей матерью и мечтает стать известным комиком. Встречая непонимание общества и сталкиваясь с жестокостью людей, Флек постепенно превращается в монстра. «Я думал, моя жизнь - трагедия, а это комедия», - говорит закадровый голос Джокера. Действие картины разворачивается в 1980-е годы.

Режиссером выступил Тодд Филлипс, снявший «Впритык» и трилогию «Мальчишник». В фильме также снялись Роберт ДеНиро и Фрэнсис Конрой.