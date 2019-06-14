Вышел трейлер фильма «Доктор Сон» с Юэном МакГрегором. Это продолжение «Сияния»



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Фото: imdb

Режиссером фильма выступил Майк Флэнеган («Призраки дома на холме»). Мировая премьера запланирована на 31 октября 2019 года

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон» по одноименному роману Стивена Кинга. Это продолжение «Сияния», главный герой – повзрослевший, но так и не оправившийся от детской травмы Дэнни Торренс (Юэн МакГрегор). Устав вести жизнь маргинала, он бросает пить и устраивается ординатором в хоспис, и постепенно в нем пробуждается его способность «сиять» – он начинает помогать безнадежно больным людям благополучно подготовиться к смерти.

Он встречает другую «сияющую» девочку, по имени Абра, которую нужно защитить от «Истинного Узла» – группы охотников за одаренными детьми.