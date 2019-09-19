Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по рассказу Стивена Кинга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера состоится 4 октября

Netflix показал трейлер экранизации рассказа «В высокой траве», написанного Стивеном Кингом вместе с сыном Джо Хиллом.

По сюжету близнецы Бекки и Кэл во время поездки по Канзасу оказались около странного поля с очень высокой травой. Из глубины они услышали детский крик о помощи. Девушка и молодой человек решаются шагнуть в поле, не подозревая о том, какой кошмар их ждет впереди.

Снял фильм режиссер Винченцо Натали, снявший «Куб», «Париж, я люблю тебя», «Мир Дикого Запада» и «Американских богов».

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