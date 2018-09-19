Вышла совместная песня двоих покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion
-
Розсилка
Песня Falling Down «возвращает» к жизни двоих погибших музыкантов — Lil Peep и XXXTentacion.
В последние годы ряды эмо-рэпа покинуло как мимнум две звезды. Lil Peep погиб в возрасте 21 года из-за передозировки осенью 2017 года. Этого лета застрелили XXXTentacion, когда тот выходил из мотосалона. В январе рэперу исполнилось 20.
Сегодня в артистов вышел совместный трек с трагической историей. Lil Peep работал над песней Falling Down вместе со своим близким другом, рэпером iLoveMakonnen, еще до своей кончины. iLoveMakonnen соединил трек с вокальной дорожкой XXXTentacion, где он сочувствует, что ему так и не удалось спеть с Lil Peep.
Теперь мы можем услышать на одном треке людей, которые никогда не встречались в студии, голоса которых больше не звучат вживую.
Под «Скотч» приятно слушать новую песню Джамалы
Джерело: СЛУХ