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    Шоу-биз

    Вышла совместная песня двоих покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion

    • Розсилка
    Вышла совместная песня двоих покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion

    Песня Falling Down «возвращает» к жизни двоих погибших музыкантов — Lil Peep и XXXTentacion.

    В последние годы ряды эмо-рэпа покинуло как мимнум две звезды. Lil Peep погиб в возрасте 21 года из-за передозировки осенью 2017 года. Этого лета застрелили XXXTentacion, когда тот выходил из мотосалона. В январе рэперу исполнилось 20. 

    Сегодня в артистов вышел совместный трек с трагической историей. Lil Peep работал над песней Falling Down вместе со своим близким другом, рэпером iLoveMakonnen, еще до своей кончины. iLoveMakonnen соединил трек с вокальной дорожкой XXXTentacion, где он сочувствует, что ему так и не удалось спеть с Lil Peep.

    Теперь мы можем услышать на одном треке людей, которые никогда не встречались в студии, голоса которых больше не звучат вживую.

    Под «Скотч» приятно слушать новую песню Джамалы

    Джерело: СЛУХ

    смерть шоу-бизнес насилие музыка
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