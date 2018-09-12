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    Боксеры в музее, балерина на заводе. Джамала представила новый клип

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    Боксеры в музее, балерина на заводе. Джамала представила новый клип

    Очередная хорошая работа

    Сегодня утром вышло новое музыкальное видео Джамалы на песню «Крила». Об этом сообщили на официальной странице певицы в Facebook. Песня «Крила» – о Боге, семье, поддержке, вдохновении», – отмечает певица. 

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    Jamala - Крила (Official Music Video) ПРЕМ'ЄРА!!!
    Автор: Jamala

    Напомним, что 12 октября выйдет новый альбом «Крила», над которым команда Джамалы работала два с половиной года. «Этот альбом создавался, как пазл, поэтому и получился очень разный по стилю и по смыслу. В нем собраны и украиноязычные песни, и композиции на английском», – сообщила певица.

     

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