Боксеры в музее, балерина на заводе. Джамала представила новый клип
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Очередная хорошая работа
Сегодня утром вышло новое музыкальное видео Джамалы на песню «Крила». Об этом сообщили на официальной странице певицы в Facebook. Песня «Крила» – о Боге, семье, поддержке, вдохновении», – отмечает певица.
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Автор: Jamala
Напомним, что 12 октября выйдет новый альбом «Крила», над которым команда Джамалы работала два с половиной года. «Этот альбом создавался, как пазл, поэтому и получился очень разный по стилю и по смыслу. В нем собраны и украиноязычные песни, и композиции на английском», – сообщила певица.