Боксеры в музее, балерина на заводе. Джамала представила новый клип

Напомним, что 12 октября выйдет новый альбом «Крила», над которым команда Джамалы работала два с половиной года. «Этот альбом создавался, как пазл, поэтому и получился очень разный по стилю и по смыслу. В нем собраны и украиноязычные песни, и композиции на английском», – сообщила певица.