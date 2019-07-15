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    Шоу-биз

    «Выступать с балетом в 40 лет тяжело»: Сергей Бабкин воплотил в жизнь давнюю мечту

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    <p>Сергей Бабкин</p> <p>Фото: канал &laquo;Украина&raquo;</p> - «Выступать с балетом в 40 лет тяжело»: Сергей Бабкин воплотил в жизнь давнюю мечту

    Сергей Бабкин

    Фото: канал «Украина»

    По словам певца, он очень напрягся, когда увидел первое видео постановки, которую придумали для него

    В праздничном концерте «З Днем народження, Україно!», съемки которого состоялись в Киеве, Сергей Бабкин исполнит песню «Моє кохання» и удивит зрителей необычной постановкой номера.

    «10 июля 2019 года я у себя в календаре обведу красным фломастером и напишу: «День, когда я впервые в своей жизни выступил на сцене с балетом». Я думал, что это не произойдет никогда, но это все-таки случилось!» – поделился Сергей Бабкин.

    Главным подарком для артиста стал балет. Сергей признается – это его давняя мечта. Хотя подготовка к выступлению далась музыканту нелегко.

    «Я очень рад, что именно Freedom ballet был со мной на сцене. Я их очень люблю и давно хотел с ними поработать. Так что на концерте ко Дню Независимости нас свела сама судьба, – комментирует артист. – Признаюсь, начинать выступать с балетом в 40 лет тяжело! Нужно же и танцевать, и петь одновременно. Я очень напрягся, когда увидел первое видео постановки, которую придумали для меня. Там много синхронных движений с танцорами, много передвижений. Испугался, ведь я никогда такого не делал, но сказал режиссеру, что смогу», - призналася артист за кулисами праздничного концерта, который канал «Украина» покажет 24 августа.

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    Сергей Бабкин артист балет
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