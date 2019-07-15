«Выступать с балетом в 40 лет тяжело»: Сергей Бабкин воплотил в жизнь давнюю мечту



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Сергей Бабкин Фото: канал «Украина»

По словам певца, он очень напрягся, когда увидел первое видео постановки, которую придумали для него

В праздничном концерте «З Днем народження, Україно!», съемки которого состоялись в Киеве, Сергей Бабкин исполнит песню «Моє кохання» и удивит зрителей необычной постановкой номера.

«10 июля 2019 года я у себя в календаре обведу красным фломастером и напишу: «День, когда я впервые в своей жизни выступил на сцене с балетом». Я думал, что это не произойдет никогда, но это все-таки случилось!» – поделился Сергей Бабкин.

Главным подарком для артиста стал балет. Сергей признается – это его давняя мечта. Хотя подготовка к выступлению далась музыканту нелегко.

«Я очень рад, что именно Freedom ballet был со мной на сцене. Я их очень люблю и давно хотел с ними поработать. Так что на концерте ко Дню Независимости нас свела сама судьба, – комментирует артист. – Признаюсь, начинать выступать с балетом в 40 лет тяжело! Нужно же и танцевать, и петь одновременно. Я очень напрягся, когда увидел первое видео постановки, которую придумали для меня. Там много синхронных движений с танцорами, много передвижений. Испугался, ведь я никогда такого не делал, но сказал режиссеру, что смогу», - призналася артист за кулисами праздничного концерта, который канал «Украина» покажет 24 августа.