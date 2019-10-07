«Я не узнавала себя, было очень больно»: Анджелина Джоли впервые рассказала о разводе с Брэдом Питтом



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Кинозвезда сделала откровенные заявления

В новом интервью для французского издания Madame Figaro Анджелина Джоли коснулась одной из самых тяжелых для себя тем, обсудить которую с ней давно пытались многие журналисты. В 2016 году Энджи и ее супруг Брэд Питт стали главными героями всех новостей, сообщив о расставании после трех лет брака и десяти лет отношений. Их развод оказался очень долгим и тяжелым, а в вопросе опеки над шестью детьми точка не поставлена до сих пор.

Судя по последним интервью Брэда и Анджелины, пока фанаты выбирали, чью сторону занять и кого считать виноватым, ужасно больно было им обоим. Вот чем поделилась актриса: «С тех пор, как у меня появились дети, меня беспокоит только одна вещь: как быть хорошим примером, честным человеком и растить их такими же. Важно быть добрым к другим людям, не причинять никому боль и понимать, что у нас всего одна жизнь, поэтому нужно, чтобы она была наполненной.



Я не знаю, в чем моя судьба, но я уверена, что сейчас нахожусь в переходном состоянии, возвращаюсь к себе настоящей. Потому что к концу наших отношений с Брэдом и после разрыва с ним я была потерянной. Я себя не узнавала. Я стала... как бы это объяснить... маленькой, незначительной, даже если это не было заметным со стороны. Я ощущала глубокую, сильную боль. С другой стороны, прикоснуться к этому чувству было интересно. В конце концов, это и значит быть человеком. В тот же период у меня начались проблемы со здоровьем: такие вещи спускают с небес на землю и напоминают, как тебе повезло просто быть живым. Этот урок я тоже хочу передать своим детям: идею обновления, возможности вернуть себе радость жизни. Мне пришлось искать радость заново».