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    Шоу-биз

    Юлия Бортник рассказала о главной мотивации жизни и о детской мечте

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    Юлия Бортник рассказала о главной мотивации жизни и о детской мечте

    У всякой охоты свои заботы

    Откровенная телеведущая Юлия Бортник не боится высказывать свое мнение по любому вопросу. И сегодня, так же откровенно, она рассказала о мечте детства.

    Юлия Бортник как и все дети хотела велосипед:

    «Больше всего на свете в детстве я мечтала о двухколесном велосипеде. Заказывала его Деду Морозу. Загадывала, как заветное желание, когда задувала свечи на день рождения. И ради двухколесного друга даже съедала пятилистник сирени».

    К сожалению, желаемая мечта детства так и не осуществилась. Но у Юлии не было времени расстраиваться — она выросла и просто перехотела себе велосипед.

    Девушка видит свою истинную мотивацию в материнстве:

    «Главные мотиваторы — это мои дети. Потому что я для них пример, и это не дает мне расслабляться!».

    Джерело: СТБ

    дети День рождения
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