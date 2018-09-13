Юлия Бортник рассказала о главной мотивации жизни и о детской мечте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У всякой охоты свои заботы

Откровенная телеведущая Юлия Бортник не боится высказывать свое мнение по любому вопросу. И сегодня, так же откровенно, она рассказала о мечте детства.

Юлия Бортник как и все дети хотела велосипед:

«Больше всего на свете в детстве я мечтала о двухколесном велосипеде. Заказывала его Деду Морозу. Загадывала, как заветное желание, когда задувала свечи на день рождения. И ради двухколесного друга даже съедала пятилистник сирени».

К сожалению, желаемая мечта детства так и не осуществилась. Но у Юлии не было времени расстраиваться — она выросла и просто перехотела себе велосипед.

Девушка видит свою истинную мотивацию в материнстве:

«Главные мотиваторы — это мои дети. Потому что я для них пример, и это не дает мне расслабляться!».

Джерело: СТБ