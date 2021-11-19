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    Юрий Ткач поделился милыми семейными фото

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    Юрий Ткач поделился милыми семейными фото
    Фото из открытых источников

    Как семья отдохнула в Карпатах

    Известный украинский актёр и юморист Юрий Ткач на своей странице в Instagram поделился со своей аудиторией снимками с отдыха в Карпатах со своей семьей, жена Виктория и дочь Елизавета.

    Мужчина подписал фото: «Однажды под горой». Подписчики моментально отреагировали на публикацию кучей лайков и комментариев, так же люди заметили, что на этом фото все очень сильно похожи. Видно, что семья счастлива.

    Юрий Ткач с семьёй. Фото yuriy_tkach
    Юрий Ткач с семьёй. Фото yuriy_tkach


    Так же напомним, что Юрий Ткач состоит в коллективе «Квартал 95» и в одном из своих интервью актёр поделился, что его коллеги по цеху очень против его похудения, когда он начинает говорить, что хочет похудеть.

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    Теги: Юрий Ткач семья Оля Полякова
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    Юрий Ткач поделился милыми семейными фото