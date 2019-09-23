Заботливая королева: Елизавета II сама приготовила рабочему чай



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Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Британцы узнают о правительнице то, что нигде не оглашалось

Немногим, даже приближенным к королеве довелось узнать правительницу как человека… Ведь вести откровенные беседы с подданными той не позволяет этикет. Порой даже в общении с самыми близкими она вынуждена быть сдержанной.

Однако скоро о тайнах королевы узнают абсолютно все британцы. В четырех частях нового сериала «Секреты королевских дворцов» обещают показать жизнь королевы такой, какой мы ее не знали прежде.

Так, одну занимательную историю уже раскрыли в рамках промо-компании сериала. Оказалось, королева всегда с особым трепетом относилась и продолжает это делать к рабочим, помогающим ей по дому. Одного из них она как-то лично напоила чаем.

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