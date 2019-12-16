Зеленский – в первом ряду, Усик – в постели с Кравец: все секреты новогоднего «Вечернего Квартала»



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В праздничном выпуске Monatik, Оля Полякова и Тина Кароль представят свои версии джинглов для традиционных рубрик «Вечернего Квартала»

В эфире «1+1» праздничный выпуск покажут в Новогоднюю ночь

В Киеве состоялись съемки Новогоднего «Вечернего Квартала». В зале дворца «Украина» по традиции царил аншлаг, и не удивительно, ведь билеты на праздничное выступление «квартальщиков» были раскуплены еще задолго до самого шоу. Что говорить, если даже президент Украины Владимир Зеленский пришел на концерт с билетом в первый ряд. Правда, сначала он все же появился на сцене, чем сорвал бурные овации в зале.

Стартовало шоу с миниатюры на тему приезда Зеленского в родной Кривой рог, к родителям, которые сразу принялись его расспрашивать о новой работе. Также в одном из номеров ребята вспомнят о скандале, который разгорелся после прошлого выпуска «Вечернего Квартала». Имеется в виду номер о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Извиняться перед ней теперь выйдет не хор им. Веревки, а хор, состоящих из двенадцати Коломойских во главе с самым главным (Игоря Валериевича теперь играет Александр Пикалов).

Кроме того, только в новогодний вечер зрители увидят дебют абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика в роли актера! По сюжету номера, он окажется в одной постели с самой Еленой Кравец, из-за чего Евгений Кошевой его вызовет на настоящий поединок.

Что касается звездных гостей, яркие постановки представят MONATIK и Оля Полякова, из групп выступят DZIDZIO и «Коррупция». А еще впервые в «Вечернем Квартале» прозвучит хит из 90-х - «It's My Life» от его создателя – певца Dr.Alban. Кроме того, в рамках шоу состоится первое публичное выступление дуэта Тины Кароль и Юлии Саниной с их совместным треком «Вільна».

К слову, в праздничном выпуске некоторые артисты, а именно Monatik, Оля Полякова и Тина Кароль представят свои версии джинглов для традиционных рубрик «Вечернего Квартала».