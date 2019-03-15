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    Шоу-биз

    Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки

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    Хейли Бибер - Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки
    Хейли Бибер

    Наряд модели выглядел как минимум странно

    На днях вездесущие папарацци застали Джастина Бибера вместе со своей супругой Хейли Болдуин выходящими из квартиры модели в нью-йоркском Бруклине.

    Наряд, который выбрала 22-летняя Болдуин, вызвал немало вопросов. Так, для выхода в свет модель решила надеть длинное черное пальто, под которым была только одна оверсайз-водолазка и больше ничего.

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    Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки
    Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки
    Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки
    Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки
    Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки

    По фотографиям, которые появились в фанатских пабликах Хейли в Instagram, складывается впечатление, что супруга поп-певца просто забыла надеть юбку или брюки, поэтому ее наряд выглядел как минимум странно.

    Свой образ она дополнила черными сапогами-ботфортами из змеиной кожи на небольшом каблуке.

    Ранее сообщалось, что Джастин Бибер переживает по поводу того, что он не заключил брачный контракт с Хейли Болдуин, когда они решили пойти под венец. Напомним, что звездная пара поженилась в сентябре 2018 года, что стало большой неожиданностью для поклонников Бибера.

     

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