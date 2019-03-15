Жена Джастина Бибера вышла в свет без юбки



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Хейли Бибер

Наряд модели выглядел как минимум странно

На днях вездесущие папарацци застали Джастина Бибера вместе со своей супругой Хейли Болдуин выходящими из квартиры модели в нью-йоркском Бруклине.

Наряд, который выбрала 22-летняя Болдуин, вызвал немало вопросов. Так, для выхода в свет модель решила надеть длинное черное пальто, под которым была только одна оверсайз-водолазка и больше ничего.

По фотографиям, которые появились в фанатских пабликах Хейли в Instagram, складывается впечатление, что супруга поп-певца просто забыла надеть юбку или брюки, поэтому ее наряд выглядел как минимум странно.

Свой образ она дополнила черными сапогами-ботфортами из змеиной кожи на небольшом каблуке.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер переживает по поводу того, что он не заключил брачный контракт с Хейли Болдуин, когда они решили пойти под венец. Напомним, что звездная пара поженилась в сентябре 2018 года, что стало большой неожиданностью для поклонников Бибера.