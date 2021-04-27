Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод

Артистка отметила, что это было обоюдное решение

Жена знаменитого певца Михаила Хомы (Дзидзьо), певица Slavia прокомментировала новость о том, что пара разрывает отношения после 20 лет совместной жизни.

В комментарии сайту ТСН.ua Слава подтвердила, что они с Михаилом действительно разрывают брак. По словам артистки, она достаточно длительное время с пониманием относилась к карьере мужа, но потеряла себя.

«Да, это правда, мы разводимся ... За все годы существования группы Dzidzio я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я - личность!» — сказала нам Слава.

Исполнительница отметила, что она из тех, для кого семейные ценности на первом месте и со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак.

«Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом «мы». Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба ... Почувствовать, принять ... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы ...», — добавила Слава.

Певица отметила, что они с Михаилом пришли к этому непростому решению обоюдно и инициатора развода как такового не было:

«К разводу мы пришли плавно, и осознанно ... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите ...», — отметила Слава.

Напомним, что Слава и Михаил Хома были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.