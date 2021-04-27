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    Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод

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    Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод

    Артистка отметила, что это было обоюдное решение

    Жена знаменитого певца Михаила Хомы (Дзидзьо), певица Slavia прокомментировала новость о том, что пара разрывает отношения после 20 лет совместной жизни.

    В комментарии сайту ТСН.ua Слава подтвердила, что они с Михаилом действительно разрывают брак. По словам артистки, она достаточно длительное время с пониманием относилась к карьере мужа, но потеряла себя.

    «Да, это правда, мы разводимся ... За все годы существования группы Dzidzio я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я - личность!» — сказала нам Слава.

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    Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод
    Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод
    Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод
    Жена Дзидзьо впервые прокомментировала их развод

    Исполнительница отметила, что она из тех, для кого семейные ценности на первом месте и со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак.

    «Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом «мы». Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба ... Почувствовать, принять ... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы ...», — добавила Слава.

    Певица отметила, что они с Михаилом пришли к этому непростому решению обоюдно и инициатора развода как такового не было:

    «К разводу мы пришли плавно, и осознанно ... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите ...», — отметила Слава.

    Напомним, что Слава и Михаил Хома были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.

    Теги: певица время
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