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    Жена экс-холостяка переживает тяжелые времена

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    Жена экс-холостяка переживает тяжелые времена
    Фото из одкрытых источников

    Дарья поделилась деталями самочувствия после родов

    Даша Квиткова – жена экс-холостяка Никиты Добрынина поделилась с подписчиками, что сейчас переживает достаточно сложный период в своей жизни.

    На своей странице в Instagram в stories Даша отвечала на вопросы подписчиков и кто-то поинтересовался как же девушка себя чувствует. Блогерша немного приоткрыла занавес: «Я не могу ответить, что плохо. У меня все замечательно, на самом деле. Но есть одно но: я раздражительная, вспыльчивая, хочу плакать, хочу молчать, хочу кричать, хочу грустить, поджимая ножки под себя. Поэтому я стараюсь себя максимально вытаскивать из этого состояния. Муж мой вообще герой, ему сейчас очень несладко приходится», признаётся Квиткова.

    Даша Квиткова и Никита Добрынин. Фото из открытых источников
    Даша Квиткова и Никита Добрынин. Фото из открытых источников


    Напомним, что недавно девушка родила экс-холостяку первенца. Комментируя свою беременность, она уточнила, что это очень сложный процесс в жизни каждой из девушек и поэтому организму нужно много времени на восстановление.

    Теги: Instagram
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    Жена экс-холостяка переживает тяжелые времена