Жена экс-холостяка переживает тяжелые времена

Даша Квиткова – жена экс-холостяка Никиты Добрынина поделилась с подписчиками, что сейчас переживает достаточно сложный период в своей жизни.

На своей странице в Instagram в stories Даша отвечала на вопросы подписчиков и кто-то поинтересовался как же девушка себя чувствует. Блогерша немного приоткрыла занавес: «Я не могу ответить, что плохо. У меня все замечательно, на самом деле. Но есть одно но: я раздражительная, вспыльчивая, хочу плакать, хочу молчать, хочу кричать, хочу грустить, поджимая ножки под себя. Поэтому я стараюсь себя максимально вытаскивать из этого состояния. Муж мой вообще герой, ему сейчас очень несладко приходится», – признаётся Квиткова.

Даша Квиткова и Никита Добрынин. Фото из открытых источников



Напомним, что недавно девушка родила экс-холостяку первенца. Комментируя свою беременность, она уточнила, что это очень сложный процесс в жизни каждой из девушек и поэтому организму нужно много времени на восстановление.