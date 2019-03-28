Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram / snezhana_babkina

Супруга известного украинского певца поделилась архивными фотографиями со свадьбы

Супруги Сергей и Снежана Бабкины, ожидающие пополнение, 27-го марта отметили 10-ю годовщину брака.

По этому случаю влюбленные вспомнили, как расписывались в ЗАГСе в джинсовых лугах и выложили смешные фото с того дня.

Оказывается, что роспись пары была на грани срыва из-за того, что Сергей едва его проспал. Эту веселую историю со счастливым концом пересказала Снежана в своем Instagram.

«В 2008 г. мы с СБ обвенчались и дали слово нашему отцу Андрею, что вскоре оформим отношения официально. Спустя почти год мы пришли в ЗАГС. Это было в начале марта 2009 года. Говорим: нам бы скорее! На ближайшее! Отвечают: в марте есть только один час 27 марта», - начала рассказ Снежана.

«За 2 недели до торжественной даты СБ поехал в тур. По старым традициям (поверьям) жених и невеста должны провести ночь порознь к свадьбе. Мы перевыполнили план. Проспали 2 недели друг без друга. Утром 27-го СБ приехал на поезде в Харьков и побежал к нам домой - бриться, мыться, наряжаться. Мы не увиделись, я рано уехала на прическу», - вспомнила она.

«В 11.00 у нас роспись. В 10.30 мы с моей подружкой стояли под дверью ЗАГСа в предвкушении !!! В 10.50 звонит моя мама и шепотом спрашивает: «Снежа, а Сережу будить?». Я не помню, что было потом ... Может, я кричала, материлась, а может просто потеряла дар речи ... Сережу разбудили конечно, и он выскочил пулей из дома», - рассказала Снежана.

«Что было дальше, помню смутно. Залетели в ЗАГС. Поставили печать, кольца, Согласен-Согласна! Закрылись в комнате, завалились на пол, Пофоткались и скрылись. А вечером у нас дома с друзьями отметили это знаменательное событие», - закончила рассказ Бабкина.

Джерело: Табло ID