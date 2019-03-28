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    Шоу-биз

    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)

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    Фото: instagram / snezhana_babkina - Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Фото: instagram / snezhana_babkina

    Супруга известного украинского певца поделилась архивными фотографиями со свадьбы

    Супруги Сергей и Снежана Бабкины, ожидающие пополнение, 27-го марта отметили 10-ю годовщину брака.

    По этому случаю влюбленные вспомнили, как расписывались в ЗАГСе в джинсовых лугах и выложили смешные фото с того дня.

    Оказывается, что роспись пары была на грани срыва из-за того, что Сергей едва его проспал. Эту веселую историю со счастливым концом пересказала Снежана в своем Instagram.

     «В 2008 г. мы с СБ обвенчались и дали слово нашему отцу Андрею, что вскоре оформим отношения официально. Спустя почти год мы пришли в ЗАГС. Это было в начале марта 2009 года. Говорим: нам бы скорее! На ближайшее! Отвечают: в марте есть только один час 27 марта», - начала рассказ Снежана.

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    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)
    Жена Сергея Бабкина рассказала, как певец чуть не проспал их свадьбу (архивные фото)

    «За 2 недели до торжественной даты СБ поехал в тур. По старым традициям (поверьям) жених и невеста должны провести ночь порознь к свадьбе. Мы перевыполнили план. Проспали 2 недели друг без друга. Утром 27-го СБ приехал на поезде в Харьков и побежал к нам домой - бриться, мыться, наряжаться. Мы не увиделись, я рано уехала на прическу», - вспомнила она.

    «В 11.00 у нас роспись. В 10.30 мы с моей подружкой стояли под дверью ЗАГСа в предвкушении !!! В 10.50 звонит моя мама и шепотом спрашивает: «Снежа, а Сережу будить?». Я не помню, что было потом ... Может, я кричала, материлась, а может просто потеряла дар речи ... Сережу разбудили конечно, и он выскочил пулей из дома», - рассказала Снежана.

    «Что было дальше, помню смутно. Залетели в ЗАГС. Поставили печать, кольца, Согласен-Согласна! Закрылись в комнате, завалились на пол, Пофоткались и скрылись. А вечером у нас дома с друзьями отметили это знаменательное событие», - закончила рассказ Бабкина.

    Джерело: Табло ID

    знаменитости Сергей Бабкин шоу-бизнес семья
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