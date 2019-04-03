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    Шоу-биз

    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами

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    Алекс Родригес и Дженнифер Лопес - Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

    Подписчики намекнули на слухи о предательстве жениха Лопес

    49-летняя Дженнифер Лопес сходила на бейсбольный матч с 43-летним Алексом Родригесом.Актриса поделилась романтичным кадром с мероприятия в Instagram. На снимке Дженнифер и ее жених целуются на стадионе. Певица позировала в сером пальто, красных ботильонах и берете, а бейсболист - в пальто и брюках.

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    Поклонники обратили внимание на то, что Алекс целует Дженнифер с открытыми глазами. Многих подписчиков смутил этот факт.

     «Он всегда целуется с открытыми глазами?», «Хм. Никогда не доверяй человеку, который не закрывает глаза при поцелуе», «Глаза открыты - нет связи», «Поцелуй с открытыми глазами? Обрати на это внимание, Джей», «Почему женщины всегда любят так сильно, а мужчины - нет», - пишут в комментариях.

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    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами
    Жениха Дженнифер Лопес упрекнули за то, что он целует ее с открытыми глазами

    Фолловеры намекнули на слухи о предательстве жениха Лопес. Сначала бейсболист Хосе Кансеко заявил, что Алекс изменял Дженнифер с его бывшей женой, а затем модель Зои Грегори сообщила, что незадолго до помолвки спортсмен обращался к ней с непристойными предложениями.

     

    актриса певица Дженнифер Лопес
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