Журналисты выяснили, чем питаются дети семейства Кардашьян-Дженнер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

21-летняя Кайли Дженнер кормит годовалую дочь Сторми сушами

Американские журналисты узнали, чем сестры Кардашьян-Дженнер кормят своих детей. Оказалось, что они не балуют наследников вредной пищей – в ежедневное детское меню входят в основном полезные продукты.

38-летняя Ким Кардашьян растит четверых детей: трехлетнего Сейнта, пятилетнюю Норт, годовалую Чикаго, а теперь и новорожденного малыша Псалма. Сейчас она кормит их обычной едой, но при этом старается выбирать более «здоровые» варианты закусок. Когда Ким родила первого ребенка, она дала указание поварам готовить правильную еду без сахара.

40-летняя Кортни Кардашьян уже много лет не употребляет глютен и молочные продукты. Детей звезда реалити кормит в соответствии со своими предпочтениями, сообщает Harpers Bazaar.

Так, на завтрак девятилетний Мейсон, четырехлетний Рейн и шестилетняя Пенелопа едят безглютеновые вафли с яичницей, на обед – индейку, овощи с хумусом и рисовые лепешки, а на ужин – рыбу, овощи на пару и пасту без глютена.

А 21-летняя Кайли Дженнер кормит годовалую дочь Сторми разными продуктами. У девочки уже есть свои предпочтения. Она обожает суперпитательные закуски, водоросли, гранаты и авокадо. Ранее Кайли призналась, что Сторми любит суши и другую японскую еду.

Читайте также: Шер пожелала Дональду Трампу попасть в тюрьму и стать жертвой сексуального насилия

Джерело: Cosmopolitan