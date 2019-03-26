Змеиный принт и люрекс: Ким Кардашьян в Париже представила два соблазнительных образа



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Ким Кардашьян

Реалити-дива порадовала поклонников стильным луком

С главными трендами этой весны 38-летняя Ким Кардашьян уже определилась: в ее личном топе на вершине находятся анималистичные принты и прозрачные фактуры. Вот и вчера звезда реалити-шоу снова появилась перед фотографами в двух нарядах, подчеркнувших актуальные модные ее предпочтения. Местом действия снова стал Париж, в одном из отелей которого не так давно Ким уже позировала в винтажном прозрачном комбинезоне от Azzedine Alaia.

Скрытной Кардашьян не была и на этот раз: на встречу с подругой, актрисой Киморой Ли, знаменитость отправилась в боди с серебристым люрексом, колготках в тон и сверкающих туфлях от Versace, а на плечи Ким набросила черное пальто oversize.

Презрение к юбкам звезда демонстрирует не первый раз. Похоже, Ким решила вспомнить один из собственных знаменитых модных look'ов: во время Недели моды в Нью-Йорке в 2017 году она уже появлялась на публике в капроновых легинсах.

Вторым образом, привлекшим внимание папарацци, в тот день стал костюм со змеиным принтом, при этом стилист Ким явно проявил фантазию и взял не готовый комплект, а составил look из вещей от разных брендов.