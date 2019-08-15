Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
Эшли Грэм
instagram / ashleygraham
Эшли и Джастин в 2010 году стали мужем и женой
Одна из самых узнаваемых пышных моделей современности Эшли Грэм сообщила о скором пополнении в семье. В годовщину свадьбы Эшли и ее супруг записали милое видеообращение для подписчиков.
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«Ровно девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это лучшее приключение с самым любимым человеком на свете. Мы счастливы праздновать этот день в семье, которая скоро станет больше! С годовщиной, Джастин. Жизнь станет еще более прекрасной!», – подписала видео 31-летняя модель.
instagram / ashleygraham