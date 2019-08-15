Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Эшли и Джастин в 2010 году стали мужем и женой

Одна из самых узнаваемых пышных моделей современности Эшли Грэм сообщила о скором пополнении в семье. В годовщину свадьбы Эшли и ее супруг записали милое видеообращение для подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Авг 2019 в 6:29 PDT

«Ровно девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это лучшее приключение с самым любимым человеком на свете. Мы счастливы праздновать этот день в семье, которая скоро станет больше! С годовщиной, Джастин. Жизнь станет еще более прекрасной!», – подписала видео 31-летняя модель.