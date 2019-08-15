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    Шоу-биз

    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Эшли и Джастин в 2010 году стали мужем и женой

    Одна из самых узнаваемых пышных моделей современности Эшли Грэм сообщила о скором пополнении в семье. В годовщину свадьбы Эшли и ее супруг записали милое видеообращение для подписчиков.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    «Ровно девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это лучшее приключение с самым любимым человеком на свете. Мы счастливы праздновать этот день в семье, которая скоро станет больше! С годовщиной, Джастин. Жизнь станет еще более прекрасной!», – подписала видео 31-летняя модель.

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    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца
    instagram / ashleygraham

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