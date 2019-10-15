Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в новом «Бэтмене»



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Зои Кравиц Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz/

Самого Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон

Американская актриса и модель Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в очередной вариации «Бэтмена». Как сообщает Variety, на роль также претендовали Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес. Новый супергеройский фильм выйдет на экраны летом 2021 года.

Ранее стало известно, что главную роль – самого Бэтмена – сыграет Роберт Паттинсон, а режиссером картины станет Мэтт Ривз, поставивший «Планету обезьян» и «Монстро».

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