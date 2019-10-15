Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в новом «Бэтмене»
Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz/
Самого Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон
Американская актриса и модель Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в очередной вариации «Бэтмена». Как сообщает Variety, на роль также претендовали Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес. Новый супергеройский фильм выйдет на экраны летом 2021 года.
Ранее стало известно, что главную роль – самого Бэтмена – сыграет Роберт Паттинсон, а режиссером картины станет Мэтт Ривз, поставивший «Планету обезьян» и «Монстро».