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    Шоу-биз

    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца

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    <p>Эмбер Херд</p> <p></p> - Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца

    Эмбер Херд

    В интервью актриса высказалась по поводу феминизма

    32-летняя Эмбер Херд известна не только ролями в кино, но и активной общественной позицией. Актриса регулярно выступает в поддержку расширения прав и свобод граждан. Организация Объединенных Наций привлекла голливудскую звезду к своей деятельности. В качестве активиста ООН Эмбер встречалась с сирийскими беженцами, иностранными медиками-добровольцами и многими другими.

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    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд снялась в яркой фотосессии для глянца
    Фото: соцсети

    В интервью Wonderland Magazine она рассказала о важных аспектах своей работы и примерила несколько гламурных и винтажных образов. На обложке издания Херд предстала в комбинезоне с белым кружевным воротником от Vera Wang и туфлях с брошами из драгоценных камней. 

    «Тот факт, что я должна одеваться определенным образом, казался мне несправедливостью. Почему моя задача – привлекать внимание мужчин? Почему наши парни не обязаны учиться вести себя прилично? Я всегда была феминисткой – с тех самых пор, когда начала высказывать собственное мнение. Потому что я гуманистка», - высказала свое мнение актриса.

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