Звезда «Игры престолов» оправдалась за постельную сцену в новой серии



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Фото: imdb

Гвендолин Кристики считает, что в очередном эпизоде ее персонаж раскрылся по-новому

Британская актриса Гвендолин Кристи, играющая суровую Бриенну Тарт в «Игре престолов», прокомментировала неожиданную постельную сцену с ее участием в четвертой серии саги. В эпизоде девственная Бриенна Тарт вступает в интимную связь с Джейме Ланнистером.

«Важно, что она решила исследовать жизнь в таком ключе и получить подобный опыт», - рассказала Кристи в интервью газете Entertainment Weekly.

Британская актриса также вспомнила, что перед съемкой интересной сцены ей пришло сообщение от своего партнера по эпизоду - Николая Костер-Вальдау. Он отправил ей смеющиеся смайлики и попросил не хохотать на съемках и вести себя профессионально.

Сама Гвендолин называет постельную сцену с ее персонажем ключевой, поскольку она позволила Тарт по-новому раскрыться в «Игре престолов». Так, она предстала перед зрителями не только, как храбрый воин, но и как женщина, нуждающаяся в любви и ласке.



