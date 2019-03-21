Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
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Розсилка
Кинозвезда посетила игру, где играла ее любимая команда
В минувший вторник знаменитая актриса Софи Тернер посетила матч в спорткомплексе Мэдинсон-сквер-гарден в Нью-Йорке, где играла ее любимая команда New York Rangers. В какой-то момент оператор выхватил Софи из толпы зрителей, и она оказалась на экране таблоидов.
Однако если кто-то думает, что актриса растерялась, то это не так - не зря же она на протяжении такого долгого времени снималась в фэнтезийной саге.
Тернер сначала покривлялась в камеру, а затем подняла стакан, в котором был то ли виноградный сок, то ли вино, и осушила его за успех своей команды под овации и крики толпы.
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Видео с матча Софи позже опубликовала на своей страничке в соцсети. На ее пост неоднозначно отреагировал ее жених Джо Джонас, отправив изображение со смайликом в темных очках.
Напомним, что Тернер и Джонас собираются пожениться летом этого года во Франции. С учетом того, что на свою свадьбу Кит Харрингтон пригласил едва ли не весь актерский состав «Игры престолов», не будет ничего удивительного, если Софи поступит так же.