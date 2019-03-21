  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино

    • Розсилка
    Софи Тернер - Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Софи Тернер

    Кинозвезда посетила игру, где играла ее любимая команда

    В минувший вторник знаменитая актриса Софи Тернер посетила матч в спорткомплексе Мэдинсон-сквер-гарден в Нью-Йорке, где играла ее любимая команда New York Rangers. В какой-то момент оператор выхватил Софи из толпы зрителей, и она оказалась на экране таблоидов.

    Однако если кто-то думает, что актриса растерялась, то это не так - не зря же она на протяжении такого долгого времени снималась в фэнтезийной саге.

    Тернер сначала покривлялась в камеру, а затем подняла стакан, в котором был то ли виноградный сок, то ли вино, и осушила его за успех своей команды под овации и крики толпы.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

    Видео с матча Софи позже опубликовала на своей страничке в соцсети. На ее пост неоднозначно отреагировал ее жених Джо Джонас, отправив изображение со смайликом в темных очках.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино
    Звезда «Игры престолов» показала, как быстро пьет вино

    Напомним, что Тернер и Джонас собираются пожениться летом этого года во Франции. С учетом того, что на свою свадьбу Кит Харрингтон пригласил едва ли не весь актерский состав «Игры престолов», не будет ничего удивительного, если Софи поступит так же.

     

    знаменитости Игра престолов актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ