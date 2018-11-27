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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» снимется в сериальном ремейке фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»

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    Звезда «Игры престолов» снимется в сериальном ремейке фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»

    Актриса Натали Эммануэль сыграет в многосерийном ремейке популярной комедии 1994 года

    Звезда «Игры престолов» и «Форсажа» заменит Джессику Уильямс и исполнит главную роль вместе с актрисой из оригинального фильма Энди МакДауэлл.

    Натали Эммануэль сыграет в ремейке совершенно нового персонажа, сообщает Deadline. За разработку сериала для стриминговой платформы Hulu взялись создатели «Проекта “Минди”» Мэтт Варбертон и Минди Кейлинг. Сюжет будущего шоу расскажет о четырех друзьях – Майе, Крейге, Эйнсли и Даффи, которые встречаются на одной лондонской свадьбе. Когда церемония идет кувырком, их жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Им предстоит пережить бурный год, полный романтики и горя, политических скандалов, гламурной жизни Лондона, а также справить четыре свадьбы и одни похороны.

    В главных ролях снимутся Натали Эммануэль (Майя), Брэндон Смит (Крейг), Ребекка Риттенхаус (Эйнсли), Джон Рейнольдс (Даффи), Энди МакДауэлл и другие.

    Оригинальная комедия 1994 года имела огромный успех у зрителей, заработала 245 млн долларов при скромном бюджете в 4,4 млн долларов и сделала Хью Гранта и Энди МакДауэлл звездами мирового уровня.

    Премьера ремейка «Четыре свадьбы и одни похороны» состоится в 2019 году.

    Джерело: popcornnews

    кино Игра престолов
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