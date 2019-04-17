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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой

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    <p>Фото: imdb</p> <p></p> - Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой

    Фото: imdb

    Актриса не собирается в ближайшее время возвращаться в киноиндустрию

    Софи Тернер, ставшая знаменитой благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о своей продолжительной борьбе с депрессией. Ранняя популярность, которая обрушилась на актрису в 14 лет, имела и обратную сторону: тролли в соцсетях, сильное давление и жестокие комментарии в адрес Софи сыграли злую шутку с ее психическим здоровьем.

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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что хотела покончить с собой
    Фото: Instagram

    В новом интервью 23-летняя актриса призналась, что ее неуверенность в себе привела к затяжной депрессии: «Я страдаю от нее уже около шести лет. Самое сложное испытание - встать утром с кровати и выйти из дома. Трудно даже заставить себя одеться. Я плачу и плачу без остановки, а в голове мысль, что я так больше не могу». В какой-то момент, когда Софи была младше, это состояние переросло в желание свести счеты с жизнью, но своевременная помощь специалистов не допустила страшного исхода. Сейчас актрисе удается держать все под контролем благодаря терапевту и поддержке от ее жениха, Джо Джонаса.

    Тем не менее, Тернер не собирается в ближайшее время возвращаться к работе в киноиндустрии. Она взяла перерыв в карьере, и сейчас в ее планах только июньский пресс-тур в преддверии выхода фильма «Темный феникс», где Софи сыграла главную роль. «Я взяла передышку, чтобы заняться своим душевным здоровьем. Пока не знаю, что будет дальше. Я хочу попробовать многое, не только в кино. Сейчас я думаю о том, чтобы пойти в полицейскую академию и стать копом. Мне интересно расследование преступлений, допросы и все остальное», - призналась актриса.

     

    Джерело: Super

    знаменитости кино Игра престолов актриса
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