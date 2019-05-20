Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вернуть здоровье и красоту актрисе помог ее избранник Джо Джонас

Красавица Софи Тернер, ставшая всемирно известной после выхода первого же сезона сериала «Игра престолов», пережила крайне неприятный период в жизни. Съемки в фильме она начала, когда ей было всего 13 лет, и огромное внимание фанатов к ее персоне подорвало ее психическое здоровье.

Как рассказала накануне 23-летняя актриса, сыгравшая Сансу Старк, в социальных сетях не прекращалось бурное обсуждение ее внешности. Особенно много было критических замечаний о якобы лишнем весе молодой звезды.

«Это просто захватило мой разум. Это было все, о чем я могла тогда думать. Я начала считать калории и говорила себе: «О, сегодня я продержусь на одних орехах», – вспоминает Софи.

Желание похудеть любыми способами привело актрису к тому, что ее здоровье серьезно пошатнулось, у нее началась анорексия. На снимках того времени она выглядит неестественно худой и изможденной.

«У меня целый год не было месячных, пока я наконец не решилась пройти лечение от анорексии», – цитирует Тернер The Sunday Times.