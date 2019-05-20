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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии

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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии

    Вернуть здоровье и красоту актрисе помог ее избранник Джо Джонас

    Красавица Софи Тернер, ставшая всемирно известной после выхода первого же сезона сериала «Игра престолов», пережила крайне неприятный период в жизни. Съемки в фильме она начала, когда ей было всего 13 лет, и огромное внимание фанатов к ее персоне подорвало ее психическое здоровье.

    Как рассказала накануне 23-летняя актриса, сыгравшая Сансу Старк, в социальных сетях не прекращалось бурное обсуждение ее внешности. Особенно много было критических замечаний о якобы лишнем весе молодой звезды.

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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что страдала от анорексии

    «Это просто захватило мой разум. Это было все, о чем я могла тогда думать. Я начала считать калории и говорила себе: «О, сегодня я продержусь на одних орехах», – вспоминает Софи.

    Желание похудеть любыми способами привело актрису к тому, что ее здоровье серьезно пошатнулось, у нее началась анорексия. На снимках того времени она выглядит неестественно худой и изможденной.

    «У меня целый год не было месячных, пока я наконец не решилась пройти лечение от анорексии», – цитирует Тернер The Sunday Times.

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    Игра престолов актриса здоровье
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