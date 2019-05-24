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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу

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    Софи Тернер - Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Софи Тернер

    Поклонники удивились переменам своей любимицы

    23-летняя Софи Тернер решилась на кардинальные перемены. Впервые за десять лет с начала съемок в сериале «Игра престолов» актриса сделала себе новую прическу.

    По всему миру проходят премьеры фильма «Люди Икс: Темный Феникс». В честь этого события Софи участвовала в записи «Шоу Грэма Нортона». У входа в телестудию она появилась в черном бархатном костюме Cushnie. Ее пиджак был украшен серебристо-голубой вышивкой.

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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу

    Но главная особенность образа актрисы – ее прическа. Девушка осветлила волосы и остригла челку. Это изменило облик звезды.

    Фанаты оказались не готовы к таким переменам. «Вот теперь я понял, что Санса действительно повзрослела», «Кто это? Она не похожа на Софи», «Ушла эпоха», – пишут они в Instagram. Многие даже предполагают, что актриса просто надела парик для выхода в свет.

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    Игра престолов актриса
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