Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые за 10 лет сменила прическу



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Софи Тернер

Поклонники удивились переменам своей любимицы

23-летняя Софи Тернер решилась на кардинальные перемены. Впервые за десять лет с начала съемок в сериале «Игра престолов» актриса сделала себе новую прическу.

По всему миру проходят премьеры фильма «Люди Икс: Темный Феникс». В честь этого события Софи участвовала в записи «Шоу Грэма Нортона». У входа в телестудию она появилась в черном бархатном костюме Cushnie. Ее пиджак был украшен серебристо-голубой вышивкой.

Но главная особенность образа актрисы – ее прическа. Девушка осветлила волосы и остригла челку. Это изменило облик звезды.

Фанаты оказались не готовы к таким переменам. «Вот теперь я понял, что Санса действительно повзрослела», «Кто это? Она не похожа на Софи», «Ушла эпоха», – пишут они в Instagram. Многие даже предполагают, что актриса просто надела парик для выхода в свет.